В двух столичных секторах временно не будет света

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, во вторник временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 23-29, 41, 46, 66-70, 90-98, 93, 110-118, 134, 9999, Бутукулуй 53B, Сармизеджетуса 30/1, 41-47, 53, 88, 92, 96, 96/1, 96/2, 999 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. Сф. Штефан 21, 23, 43, Сихаструлуй 42, 79A, 9003, 9990 – с 09:00 до 17:00. шос. Хынчешть 180, 204-238, 217, 229-255, 279, 9999, В. Ковтун 2-40, 3-9, 25-27, 37, пер. В. Ковтун 12 – с 09:10 до 17:00. бул. Штефан чел Маре 132 – с 09:00 до 13:00. ул. Чуфля 12, 999 – с 13:00 до 17:00.

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