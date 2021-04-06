В двух столичных секторах во вторник не будет света

Поставщик сообщает, что 6 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Сектор Буюканы:
ул. Е. Кока 33/1, 37, 39, 41, 41G, Г. Энеску 2-42, 15-25, И. Крянгэ 5-35, 14-22, 34-56, Примэверий 1-29, 2-34, Ш. Няга 39-57, 40-56, В. Белинского 32-40, 61 – с 09:00 до 17:00.
ул. И. Раду 24, 29/4, И. Крянгэ 43A – с 09:00 до 13:00.
ул. И. Теодорович 8 – с 13:00 до 17:00.
ул. И. Пеливан 32/1 – с 09:00 до 13:00.
ул. Цэрыний 107, 107/3 – с 09:30 до 17:30.
Сектор Центр:
шос. Хынчешть 202E, 202C – с 09:15 до 18:00.
ул. Колумна 171, М. Витязул 1, 1A, 3, 999, 9999, Дософтей 142, 144 – с 09:00 до 17:00.
ул. Малина Маре 36, 38, 49/1, Мелестиу 28-32, 29, 29M – с 08:45 до 16:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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