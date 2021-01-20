В двух столичных секторах в среду не будет света

В двух столичных секторах в среду не будет света

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Ботаника:

ул. Аэропорт 9002, 9999, А. Туполев 1,2, 3, 4, 5, Астронауцилор 2, 2A, 2/1, 4, 6, Авиаторилор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Х. Колумб 1, 3, 5, 7, 9, бул. Дачия 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 9999, Навигаторилор 2, 4, Отопень 2, 4, 6, 8, 10, Плопилор 1, 2/1, 3, 3/2, 3/3, 5, 7, 9, 11, 13, В. Чкалов 1, 3, 5 – с 08:45 до 16:45.

Рышкановка:

ул. Н. Корлэтяну 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 32, Е. Кошериу 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, С. Бережан 16, Буковиней 52, 68, 999, К. Орхеюлуй 999, К. Константинов 2, 4, 8, 10, 10A, 12, 18, 20, Е. Руссев 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, Д. Георгицэ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8A, Студенцилор 3/6, 3/8, 7/3, 7/4, В. Рошка 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 12/1, 10/1, В. Цепордей 5, 8, 10, 12 – с 09:00 до 16:30.

ул. М. Костин 13/2, 13/3 – с 09:00 до 13:00.

ул. М. Костин 19/1, 19/2, 19/4, Н. Димо 21/2 – с 13:00 до 17:00.

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