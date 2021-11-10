В двух столичных секторах в среду не будет электричества

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Поставщик сообщает, что 10 ноября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал, 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 34, Трандафирилор, 2, 2/2, 4, 6, 6/2, 9999, В. Трандафирилор, 999 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. А. Бернардацци, 56 – с 09:20 до 17:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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