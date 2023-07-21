В двух столичных секторах в пятницу не будет света

В двух столичных секторах в пятницу не будет света

О плановых отключениях на 21 июля сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Куза-Водэ, 15, 999, 9999, бул. Дачия, 24-32, 34/1, 36, 38, 38/3, 38/4 – с 11:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Колоница, 999 – с 09:00 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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