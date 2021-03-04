В двух столичных секторах в четверг не будет света

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Поставщик сообщает, что 4 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся дома, расположенные по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. Хыждеу 57, 94/1, 98, 98/1, 98/2, 104/1, 106, Кожокарилор 20, 20A, 20B, И. Ботезэторул 1, П. Майор 7, В. Александри 100-106, 139-143 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 7/3 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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