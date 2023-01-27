В двух столичных секторах сегодня не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что в пятницу, 27 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Грэдинилор, 23, 25, Г. Уреке, 4, 12, Сф. Георге, 29, 29/1 – с 09:00 до 13:00;

ул. М. Ломоносова, 42, В. Короленко, 3, 3A, 5, 5B, 7, 9, 57 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Г. Гимпу, 25, M. чел Бэтрын, 48, 58, 9999, Н. М. Спэтару, 30, Н. Сулак, 4, 8, 8/3, 8 блоки 1, 2 – с 09:05 до 13:00;

ул. Алчедар, 1, 2A, 4, Арионешть, 2-6, Колоница, 2-4, 3-7, 74-82, 77-175, 108-192, пер. Колоница, 1-3, 2, Х. Бужор, 53-69, 78-104, 465, Н. М. Спэтару, 1A, пер. Н. М. Спэтару, 1-9, Вадул-луй-Водэ, 9, 31, 99, 146-190, 999 – с 09:05 до 12:00.

бул. М. чел Бэтрын, 4, 4/5, 6, 8/2, A. Руссо, 999 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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