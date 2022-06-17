В двух столичных секторах сегодня не будет света

0

О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гр. Ботаника, 12, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5C, 18/1, 20, 999, Сармизеджетуса, 92, 94/1, 94/5, 96, 96/2, 96/3 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Пьетрарилор, 9, 15/7, 56, пер. 1 Н. Смокинэ, 11 – с 09:00 до 12:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.