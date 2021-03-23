В двух столичных секторах сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 23 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 178-202 – с 09:15 до 17:00. ул. Фечоарей 1-25, 2-20, М. Лермонтов 80/1, Рогулень 5, 26, 35, 53, 65 – с 13:00 до 17:30. ул. А. Пушкина 54, 56, 56/1, А. Хыждеу 73-95, 104-106, 118-124, Кагул 9-39, 16-26, Галбена 1, 2, 3, 6, Г. Кошбук 11, 11A, 13, 24, 26, Г. Уреке 58-70, 67-73, Х. Якоб 3/3, Сипотелор 2, Сырбяскэ 7A, 5, Р. Цирильсон 17, 19, 21, А. Влахуца 1-21, 10-38 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

бул. М. чел Бэтрын 19/1 – с 09:00 до 13:00. бул. М. чел Бэтрын 23, 23/3, 23/4 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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