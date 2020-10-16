В двух столичных секторах сегодня не будет света

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Сихаструлуй 11-29, 42, 79, 9003, 9990, Сф. Штефан 21, 23, 43, Скиношика 6, Лермонтов 1 – с 09:15 до 17:00. бул. Ю. Гагарин 7V, 7B, 9 – с 09:00 до 13:00. ул. В. Александри 104 – с 13:00 до 17:00. ул. Н. Тестимицану 30 – с 14:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Петрикань 1, Каля Мошилор 31 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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