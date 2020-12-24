В двух столичных секторах сегодня не будет электричества

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 24 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. Хышдеу 110, Г. Кошбук 22/1, Х. Якоб 3, 3J, 8/1, О. Гога 22 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 14/1, подъезды 3-4, 5-6 – с 09:30 до 19:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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