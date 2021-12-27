В двух столичных секторах сегодня не будет электричества

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Поставщик сообщает, что 27 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей, 9/4 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. Дж. Латинэ, 18 – с 09:10 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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