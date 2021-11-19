В двух столичных секторах не будет света

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 19 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 29/3 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Л. Караджале 1 – с 10:00 до 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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