В двух столичных секторах не будет электричества

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 26 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 25-47, 28-44, 44/3, 44B, Букурешть 10, 999, 9999, Измаил 9-33, 41, 45, 40-58, 999, 9002, 9999, Л. Толстой 29, 29A, Ш. чел Маре 67, 999, Тигина 14-32, 36, 42, 15, 33-39, 49-53, 999 – с 08:45 до 16:00. ул. Пьетрарилор 9, 56, Н. Смокинэ 11 – с 09:00 до 13:00. шос. Хынчешть 256, 256/1 – с 09:25 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Виеру 2/1, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, М. Садовяну 23, 24/2, 24/5, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, М. чел Бэтрын 25 – с 13:00 до 17:00. ул. А. Руссо 24, 24/1, 24/2, 24A, 26/2, 28, Дж. Латинэ 11/1, 11/3, 11/4, 13, 13/1 – с 09:10 до 12:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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