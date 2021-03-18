В двух столичных секторах не будет электричества

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Поставщик сообщает, что в четверг, 18 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 25, 25/9, Г. Водэ 1-17, 2-26, пер. Г. Водэ 2-10, 3-11, В. Кручий 9, 9/1, 9/2, 11, 13, 20, 22, 22/1, 22/2, 23, 24/2, 25 – с 08:45 до 16:00. бул. Дечебал 91, 99, 999, Н. Зелинского 11/1 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Руссо 9/3, 11/1 – с 08:45 до 17:00. Московский пр-т 13/3 – с 09:00 до 13:00. Московский пр-т 13/4 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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