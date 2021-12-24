В двух секторах столицы запланированы отключения света: список адресов

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в эту пятницу будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 38, 38/12 – с 09:00 до 13:00. ул. Х. Ботев, 13/1, 23/3, 25, 27, 27A, 29, 29A, Индепенденцей, 1, 1A, 1/1, Теилор, 10, Т. Стришка, 999 – частично с 08:45 до 16:45.

Сектор Центр:

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Г. Менюк, 30/2, Лакулуй, 1-27, 6-32, пер. 4 Паркулуй, В. Дическу, 4-42, 5-25 – частично с 09:20 до 17:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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