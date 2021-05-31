В двух секторах столицы запланированы отключения света

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в понедельник, 31 мая, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 9999, М. Лермонтов 128/3, 142, 145, 148/1 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 209/1, В. Думбрава 2-8, 13/1, 17 – с 09:00 до 17:00;

ул. Кэрэмидарилор 13-23, 26-38, Л. Ребряну 20A, 20/1A, 20/2, 39, Узинелор 12-14, 27-79 – с 09:10 до 15:00.

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