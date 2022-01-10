В двух секторах столицы запланированы отключения света: список адресов

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в понедельник, 10 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Валя Трандафирилор, 16, 16 блок 18, 19, 20, 21, 22; 18, 18 блок 1, 3, 4; 22, 22 блок 1A, 1B, 1V, 24, 24A, 24 блок 1G – с 08.45 до 16.45.

Сектор Центр:

ул. Св. Георге, 49 – с 09:20 до 17.20;

ул. Друмул Скиноасей, Галац, Юбилейная – с 09.20 до 17.20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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