В двух секторах столицы запланированы отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 2 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 72, 72/2, 72/4, 72/6, ул. Н. Зелинского 26/3, 28/2-28/6, 28/3-28/7, 30, 30/4B, 30/1-30/3, 30/2-30/4, 32/4-32/6, 32/5-32/7 – с 13:00 до 17:30;

ул. Индепенденцей 3/1, 12, 12/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14A, бул. Траян 14/4 – с 13:30 до 17:30;

бул. Дачия 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ул. Н. Зелинского 33/1, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/6J, 36/8, 38/1, 38/2, 38/3, 40/1, 44, 44/1, 999, Трандафирилор 37/3, 39, 43 – с 11:00 до 18:00.

Сектор Буюканы:

бул. Штефана чел Маре 167/1, 169, 169/2, 171/1 – с 09:00 до 17:00;

ул. Г. Энеску 5 – с 09:00 до 17:00;

ул. А. Щусева 96, 99, 100, 101, Букурешть 9999, К. Стере 999, М. Чеботарь 6, 8A, М. Когылничану 70, 76, Н. Йорга 18 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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