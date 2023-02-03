В двух секторах столицы сегодня не будет света

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О плановых отключениях на 3 февраля сообщает поставщик.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Аэропорт, 9002, 9999, A. Туполев, 1-5, 2-4, Астронауцилор, 2-6, 2/1, 2A, 2B, Авиаторилор, 1-13, 2-14, Х. Колумб, 1-9, Дачия, 69/1, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75-83, Навигаторилор, 2-4, Отопень, 2-10, Плопилор, 1-13, 2/1, 3/2,3/3, В. Чкалов, 1-5 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. Индустриалэ, 6, 22/1, 24, 26 – с 13:20 до 17:00.

ул. И. Виеру, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 20, М. чел Бэтрын, 22/3, Н. М. Спэтару, 10/1, 11/1, 11/2, 11/A, 13,13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/6, 15, 15/1 – с 09:05 до 16:00.

ул. И. Думенюк, 16, 18, 20, 22 – с 09:10 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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