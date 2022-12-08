В двух секторах столицы сегодня не будет света

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Арцарулуй, 6, пер. 1 Кауказ, 6, 25B, пер. 2 Кауказ, 1-9, 2-12, пер. 3 Кауказ, 1-5, 4-8, К. Негруцци, 1-5, 999, 9999, пер. 1 К. Негруцци, Думбрэвий, 1-5, 4-6, Гэрий, 3-11, Гырлей, 4, 4B, Хрушка, 3A, Ю. Гагарин, 2, пер. Молдовица, 2, 5A, Одесса, 2-46, 3-33, пер. 6 Одесса, 2-6, Заим, 8 – с 09:00 до 13:00.

ул. А. Щусева, 4-32, 5-35, Армянская, 24, Букурешть, 13-39, 49, 999, 14-52, Болгарская, 27-31, 32-48, Тигина, 12/1, 17-19, 23-31, 9999, В. Александри, 56 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/5, 61/6, 63, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 65, 65/1, 9999, М. чел Бэтрын, 1, 1/1, 1/2, 3, 3A, 3B, 3/4, 999 – с 10:00 до 14:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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