В двух секторах столицы не будет света 3 июня

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Д. Тимону, 1-27, 2-24, Д. Карачобану, 1-27, 2-26, Г. Топырчану, 27, И. Ливеску, 1-31, 2-32, И. Крянгэ, 22, 22/2, 24, 24/1, 32, 32/1, 9002, И. Некулче, 7, Лисабона, 2/1, 7-15, 8-14, В. Белинского, 42-54, Шт. Няга, 56-72, 63, пер. Шт. Няга, 1-9, 6-12 – с 10:30 до 17:00.

ул. В. Лупу, 117 – с 09:20 до 16:50.

Сектор Центр:

ул. Ал. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, М. Чеботарь, 65-67 – с 09:15 до 19:00.

ул. Г. Асаки, 11, 11/1, 11/2, 19A – с 09:00 до 13:00.

ул. Г. Кашу, 30 A,B,C,D,E,F; 32, 32/2, И. Инкулец, 105/4, И. Нистор, 1, 4, 11-13, 18-24, 25, 49-55, П. Боцу, 13/1A, 13/1B – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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