В двух секторах столицы не будет света 1 марта

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Гиочеилор, 1-19, 2, 9001, 9999, Рариштий, 1-13, 2-16, 388, 568, Топорашилор, 1-17, 2-14 – с 09:30 до 17:30.

ул. А. Пэдурару, 3-25, 18-32, пер. А. Пэдурару, 6-32, 7-13, Л. Деляну, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 13/1, 14, 14A, B, C, D; 18, 24, 34 – с 09:00 до 17:00.

ул. М. Витязул, 21/1 – с 09:10 до 16:50.

ул. Б. Лэутару, 9B, Е. Кока 11b, 19/1, 21, 23, 23/1, 23A, И. Раду, 1-11, 2-12, М. Лэтэрецу, 1-39, 2-46, П. Чайковского, 1A, Шт. Няга, 22 – с 09:15 до 16:50.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 74/2, 76, 76/1, 76/2, 76/7, 76/9, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Крамей, 1, 2, 11, 13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 16-30, И. Заикин, 64-84, М. луй Бурчел, 9, 23, 27, 35-51 – с 09:10 до 16:50.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.