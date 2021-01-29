В двух секторах столицы не будет электричества

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 29 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Костюжень 3/12A, 3/15 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну 1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 18, 18/1, 20/1, Заднипру 2 – с 09:15 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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