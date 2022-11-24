В двух секторах Кишинёва сегодня не будет света

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Н. Зелинского, 5/2, Сармизеджетуса, 17 – с 09:00 до 17:00.

бул. Куза-Водэ, 15/4, 17/7, Дачия, 38/2, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, Индепенденцей, 21, 21/1, 23A, 25 – с 09:00 до 13:00.

ул. Минск, 16-18, 29-41, Н. Титулеску, 14, 25, Пандурилор, 39, 42, 52, 54, 56, 62, 62A, 62/2, Шоймарь, 6,8 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Мадан, 81 – с 09:40 до 17:30.

ул. П. Рареш, 62 – с 09:10 до 16:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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