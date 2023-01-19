В двух пригородах запланированы отключения воды в эту пятницу

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Поставщик предупреждает о перебоях с подачей воды в Колонице 20 января.

Воды не будет с 09:00 до 20:00 по ул. Унирий, Тогатин, 28 (включая дроби), Тигина, Лакулуй, M. чел Бэтрын, С. Лазо, Шт. чел Маре, В. Лупу, Трандафирилор, Унгурилор, Рэсэритулуй, Хотин, M. Садовяну, Флорилор, Букурешть, Е. Буков, Николина, Б. Лэутару, В.-луй-Водэ.

Также с 09:00 до 15:00 отключения запланированы в Яловенах: ул. Ал. чел Бун (частично), Измаил, Басарабия, Бэлць, Кишинэулуй, Кодру, Спартак, Ч. Албэ, Извоарелор, Энтузиаштилор, Грэдинилор, А. Давид.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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