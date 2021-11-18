В двух пенитенциарных учреждениях прошли обыски: изъяты телефоны, карты и алкоголь

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Сотрудники Национальной администрации пенитенциарных учреждений и отряда спецбригады «Пантера» провели масштабные обыски в пенитенциарном учреждении №13 в Кишинёве и в колонии №4 в Криково.

По данным пресс-службы Нацадминистрации пенитенциарных учреждений, в ходе обысков в тюрьме №13 были обнаружены и изъяты мобильные телефоны и аксессуары к ним, наборы игральных карт, алкогольные напитки и сырье для приготовления спиртных напитков (брага), передаёт moldpres.md.

В то же время по результатам рейдов в пенитенциарном учреждении №4 в Криково сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество алкоголя, мобильные телефоны, флешки и запрещенные вещества. Всё найденное было изъято, задокументировано в соответствии с законом и будет передано в полицию.

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