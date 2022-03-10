В двух парках на Рышкановке установят игровые и фитнес-площадки

В двух парках на Рышкановке установят игровые и фитнес-площадки

В этом году в столичном секторе Рышкановка будут оборудованы две детские игровые площадки. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства объявило тендер на благоустройство комплексов.

Как уточнил глава отдела ГУЖКХБ Василе Ефрос, игровые площадки будут обустроены в парках Рышкань и Думитру Рышкану в соответствии с проектом модернизации, который реализует претура сектора. Предстоит установка горок, качелей, башен. Кроме того, в этих двух парках будут созданы и площадки для занятий фитнесом с доступом для людей с ограниченными возможностями, пишет ipn.md.

Тендерные предложения можно подавать с 17 по 28 марта. Победитель будет объявлен во второй половине апреля. Выигравшей конкурс компании предстоит выполнить работы за 65 дней.

На обустройство детских игровых площадок и площадок для занятий фитнесом в двух парках Рышкановки в муниципальном бюджете на текущий год предусмотрено 2,410 млн леев.

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