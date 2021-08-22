В двух городах Молдовы введён “красный код” в связи с COVID-19

В двух городах Молдовы введён “красный код” в связи с COVID-19

Речь идёт о Басарабяске и Бельцах. Решение ввести в этих городах “красный код” было принято в связи с ростом числа случаев коронавируса. 

Так, жители Басарабяски обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами; на продуктовых рынках и в магазинах также необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы; бары и рестораны будут работать только с доставкой заказов на дом; детские сады переходят на онлайн-работу; богослужения будут совершаться только на открытом воздухе. Решение о деятельности школ будет принято до начала учебного года.

В то же время в Бельцах график работы магазинов будет сокращён до 22.00, а ночных клубов и ресторанов – до 23.00. Граждане должны носить маски в закрытых помещениях и соблюдать социальную дистанцию. Проведение культурных мероприятий допускается при участии не более чем 50 человек.

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