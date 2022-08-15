В Дурлештах столкнулись грузовик и легковушка: один из водителей госпитализирован

Авария случилась сегодня днём.
Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, на дороге столкнулись грузовик Volvo, которым управлял 52-летний мужчина, и Mercedes, за рулём которого находился 29-летний мужчина.
Водитель легковушки оказался зажат в салоне: его вытащили свидетели происшествия. Мужчину забрали в больницу, пишет echipa.md.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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