В Дурлештах столкнулись грузовик и легковушка: один из водителей госпитализирован

0

Авария случилась сегодня днём.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, на дороге столкнулись грузовик Volvo, которым управлял 52-летний мужчина, и Mercedes, за рулём которого находился 29-летний мужчина.

Водитель легковушки оказался зажат в салоне: его вытащили свидетели происшествия. Мужчину забрали в больницу, пишет echipa.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.