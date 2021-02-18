В Дурлештах школьница получила ожоги после опасного “эксперимента” с дезинфектантом

В Дурлештах школьница получила ожоги после опасного “эксперимента” с дезинфектантом

Инцидент произошёл вчера в одном из лицеев столичного пригорода Дурлешты. В полицию сектора Буюкан поступило сообщение о том, что несовершеннолетняя, находясь в школе, получила сильные ожоги. 

На место прибыла оперативная группа. Полицейские выяснили, что это проделки троих 15-летних учеников – двух мальчиков и девочки. Находясь на перемене в классе, один из школьников разлил на парту дезинфектант, который стоял на учительском столе, второй – поджёг его зажигалкой, а девочка снимала всё на телефон. Затем ученица решила подлить ещё горючей жидкости, в результате всё резко воспламенилось, а несовершеннолетняя получила ожоги.

Пострадавшей оказали первую помощь, после чего её доставили в больницу. Администрация школы отметила, что школьники, которые принимали участие в “эксперименте” из благополучных семей и с хорошей успеваемостью. Об инциденте было сообщено в компетентные органы. Обстоятельства выясняются.

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