В Дурлештах открылась лаборатория интеллектуального образования

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Первая в Молдове лаборатория интеллектуального образования SmartLab INACO открылась в лицее “Hyperion” в Дурлештах. В торжественной церемонии участвовали эксперты в области образования из Копенгагена, Лондона и Дубая.

Учащиеся и преподаватели местного лицея смогут пользоваться оборудованием последнего поколения виртуальной и дополненной реальности, многофункциональными роботами, принтерами, сканерами и 3D-ручками, компьютерами с сенсорным экраном, а также программным обеспечением и материалами, необходимыми в процессе преподавания и обучения STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика), – уточнили в Министерстве образования и исследований.

Современная система видеостриминга, которой оснащена лаборатория, даст возможность молодёжи присутствовать вместе с учащимися из других стран на одних уроках. Благодаря этой системе преподаватели могут удалённо посещать тренинги и семинары с международными специалистами, обмениваться опытом, повышать педагогическое мастерство и даже проводить совместные исследовательские проекты, пишет moldpres.md.

Первая лаборатория SmartLab в Молдове создана благодаря пожертвованию в размере около 90 тысяч евро, сделанному ассоциацией INACO при поддержке датской компании Shape Robotics.

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