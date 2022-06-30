В Дурлештах автомобиль сбил на “зебре” подростка (ВИДЕО)

В Дурлештах автомобиль сбил на “зебре” подростка (ВИДЕО)

ДТП произошло сегодня в пригороде Дурлешты. Момент попал на камеру видеонаблюдения. 

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что за рулём Volkswagen находился 52-летний мужчина. Девочка переходила дорогу по правилам. Пострадавшую доставили в больницу. 

По данному факту было инициировано расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства аварии.

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