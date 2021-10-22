В Дубоссарском районе за день потушили два крупных возгорания

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В четверг в селе Дойбаны-2 загорелся камыш у ручья. Сильные порывы ветра гнали пламя к жилым домам, возникла угроза повреждения магистральной газовой трубы, проходящей над водоёмом.

К пожарным присоединились работники газовой службы. За два часа совместными усилиями удалось одолеть возгорание.

К вечеру сухая трава загорелась в овраге с другой стороны села. Пламя перешло на лес и заповедник «Ягорлык». Выгорело 6 гектаров травы, листвы и сухих деревьев, пишет mvdpmr.org.

Пострадавших нет. Эксперты устанавливают причины возгораний.

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