В Дубоссарском районе рыбак провалился под лёд и утонул

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В Гоянском заливе Дубоссарского водохранилища утонул рыбак. Трагедия произошла сегодня утром.

Мужчина вместе с сыном вышел на ночную рыбалку. Расположились примерно в восьми метрах от берега, где толщина льда составляла не больше трёх сантиметров.

Неожиданно лёд треснул, 60-летний мужчина провалился в воду. Сын ничем не смог помочь: не было ни спасательного жилета, ни верёвки.

Дубоссарские спасатели на резиновой лодке доплыли до полыньи и извлекли тело рыбака, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

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