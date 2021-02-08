В Дубоссарском районе перевернулся автомобиль: в салоне находилась семья с ребёнком

В Дубоссарском районе перевернулся автомобиль: в салоне находилась семья с ребёнком

Накануне у села Дзержинское перевернулась машина. В Mitsubishi находились водитель, его супруга и ребёнок.

Владелец авто пояснил: въезжая на гору, не справился с управлением, автомобиль снесло с трассы. После машина несколько раз перевернулась и упала на крышу.

Очевидцы вытащили людей из салона, передаёт mvdpmr.org. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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