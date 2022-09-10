В Дубоссарах задержан рецидивист, промышлявший квартирными кражами

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Дважды судимый вор-домушник орудовал в частных домах.

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, в чужое жильё он проникал через окна, отжимая стеклопакеты. Работал преимущественно днём, когда хозяев не было. Брал деньги и всё, что можно легко продать: украшения, оргтехнику.

Деньги, вырученные от продажи краденого, 38-летний мужчина тратил на наркотики. С начала июля он побывал в семи частных домах.

9 сентября подозреваемого арестовали. За серию краж ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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