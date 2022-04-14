Сел за руль “под кайфом”: нерадивого водителя задержали

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Инспекторы остановили автомобиль Honda. Проверяя документы, милиционеры обратили внимание на поведение водителя: возникло подозрение, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

При осмотре автомобиля сотрудники ГАИ обнаружили бумажный свёрток с измельчённой растительной массой. Помимо этого, в салоне нашли металлическую трубку с латунным наконечником. По словам 40-летнего жителя Дубоссар, растительную массу он заготовил и высушил для личного употребления.

Автолюбителя отстранили от управления транспортным средством и направили на медицинское освидетельствование. По факту происшедшего проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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