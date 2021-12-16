В Дубоссарах вынесли приговор виновному в смертельной аварии водителю

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Суд города Дубоссары вынес приговор по факту ДТП со смертельным исходом, произошедшего в конце лета в селе Роги.

Нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля Mitsubishi и выехал в Роги за другом. На обратном пути водитель, двигаясь по мокрой грунтовой дороге, не выбрал безопасную скорость движения. Машина, выехав за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Находившийся на переднем сиденье пассажир не был пристёгнут. В результате аварии он получил множественные повреждения, от которых скончался в машине скорой помощи, пишет novostipmr.com.

Водитель признан виновным и приговорён к 4 годам 3 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами пожизненно.

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