В Дубоссарах водитель врезался в дерево, погиб пассажир

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Авария произошла этой ночью в Дубоссарском районе. За рулём Mitsubishi находился 34-летний мужчина. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

Водитель получил ушибы грудной клетки, тазобедренного и коленного суставов. 37-летний пассажир, который сидел на переднем сиденье авто, от полученных травм скончался на месте.

Водитель Mitsubishi был трезв, пишет mvdpmr.org. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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