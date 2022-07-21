В Дубоссарах водитель сбил женщину на “зебре” (ВИДЕО 18+)

В Дубоссарах водитель сбил женщину на “зебре” (ВИДЕО 18+)

ДТП произошло накануне на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Айвазовского.

Женщина 36 лет переходила дорогу. Автомобиль Toyota сбил её прямо на зебре. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга, ссадины голени и бедра. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранителям 37-летний водитель объяснил, что его ослепило солнце, потому и не увидел пешехода на зебре. По факту ДТП проводится разбирательство.

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