В Дубоссарах три человека погибли, один в реанимации после распития алкоголя неизвестного происхождения

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74-летняя жительница Дубоссар увидела на бывшем полигоне нескольких мужчин без признаков жизни. Прибывшие на место врачи и милиционеры обнаружили трупы трёх мужчин 34, 36 и 59 лет. Там же лежал 55-летний человек, он был без сознания.

Пострадавшего в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию Григориопольской ЦРБ. Диагностировали у него кому, алкогольное отравление, отёк головного мозга. Усилиями врачей пациент к утру четверга пришёл в сознание. Речь у него пока невнятная, рассказать, что пили накануне, он ещё не может. Однозначных прогнозов о его состоянии специалисты не дают.

С места происшествия изъяты бутылки из-под водки и воды. Предварительно, алкоголь мужчинами был приобретён не в магазине. Известно, что они занимались выпасом домашнего скота местных жителей. Накануне компанию видели здесь же. Никто из них на состояние здоровья не жаловался. Приятели знакомы и милиционерам: все состояли на учёте как алкоголики, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Что стало причиной смерти мужчин и тяжёлого состояния выжившего, выясняют специалисты.

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