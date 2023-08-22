В Дубоссарах спасатели выловили заползшую в дом змею

В Дубоссарах спасатели выловили заползшую в дом змею

«Гость» заполз в жилище 73-летнего мужчины, спрятался за холодильником и начал шипеть. Спасатели отодвинули холодильник, чтобы подобраться поближе к пресмыкающемуся, но тот уполз на кухню и затаился в газовой плите. 

На помощь вызвали сотрудников газовой службы. Специалисты отсоединили плиту, вынесли её на улицу и разобрали. Змею выпустили в естественную среду обитания, пишет mvdpmr.org.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md