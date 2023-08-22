В Дубоссарах спасатели выловили заползшую в дом змею

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«Гость» заполз в жилище 73-летнего мужчины, спрятался за холодильником и начал шипеть. Спасатели отодвинули холодильник, чтобы подобраться поближе к пресмыкающемуся, но тот уполз на кухню и затаился в газовой плите.

На помощь вызвали сотрудников газовой службы. Специалисты отсоединили плиту, вынесли её на улицу и разобрали. Змею выпустили в естественную среду обитания, пишет mvdpmr.org.

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