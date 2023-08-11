В Дубоссарах собака укусила 5-летнюю девочку

В Дубоссарах собака укусила 5-летнюю девочку

О маленькой пациентке в милицию сообщили врачи Дубоссарской центральной районной больницы.

Как выяснилось, ребёнок временно находился у бабушки, пока родители были заняты. Пожилая женщина разрешила внучке выйти за пределы двора со старшей подружкой. Девочки увидели собачку, которая проживала в соседнем дворе. Хозяева умерли, и животное подкармливали многие соседи. В какой-то момент пёс накинулся на маленькую девочку и укусил, пишет mvdpmr.org.

Раны остались на левой половине лица малышки. После оказания первой помощи пострадавшую направили на амбулаторное лечение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md