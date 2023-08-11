В Дубоссарах собака укусила 5-летнюю девочку

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О маленькой пациентке в милицию сообщили врачи Дубоссарской центральной районной больницы.

Как выяснилось, ребёнок временно находился у бабушки, пока родители были заняты. Пожилая женщина разрешила внучке выйти за пределы двора со старшей подружкой. Девочки увидели собачку, которая проживала в соседнем дворе. Хозяева умерли, и животное подкармливали многие соседи. В какой-то момент пёс накинулся на маленькую девочку и укусил, пишет mvdpmr.org.

Раны остались на левой половине лица малышки. После оказания первой помощи пострадавшую направили на амбулаторное лечение.

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