В Дубоссарах рецидивист обворовывал соседей

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К правоохранителям обратилась 48-летняя жительница Дубоссар, работающая в Кишинёве. Приехав в очередной раз домой, она обнаружила разбитое окно.

В отсутствие хозяйки в жилище кто-то побывал. Злоумышленник скрылся, ничего не похитив.

В этот же день в милицию пришёл 68-летний житель Дубоссар. В принадлежащем ему доме, который находится по соседству с домовладением заявительницы, тоже побывал непрошеный гость. Пропали перфоратор, паяльник, бензопила, музыкальная колонка, DVD- и кассетный магнитофоны.

Подозреваемого установили по горячим следам, пишет mvdpmr.org. Им оказался 26-летний сосед потерпевших. Мужчина ранее судим, нигде не работает, ведёт асоциальный образ жизни. У него дома правоохранители изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведётся следствие.

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