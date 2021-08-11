В Дубоссарах прохожий обнаружил труп женщины на берегу реки

В Дубоссарах прохожий обнаружил труп женщины на берегу реки

Чудовищная находка была сделана накануне на берегу Днестра вблизи села Новая Моловата.

По данным местной полиции, труп женщины обнаружил 25-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность погибшей. Ей оказалась 60-летняя местная жительница. Она была в купальнике, а на теле не было обнаружено следов насильственной смерти, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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