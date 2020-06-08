В Дубоссарах после отдыха на Днестре пропал мужчина

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Воскресным вечером на берегу Днестра в районе гребной базы в Дубоссарах отдыхала семейная пара. Через какое-то время, после употребления спиртного, 50-летний мужчина зашёл в воду.

– Муж переплыл Днестр и вышел на противоположный берег, но через время я потеряла его из виду, – пояснила супруга.

Заходил ли мужчина снова в реку, никто из отдыхающих не видел. На поиски были направлены сотрудники Дубоссарского АСП. В течение часа спасатели прочёсывали всю береговую линию, однако, как сообщает пресс-центр МВД ПМР, мужчину так и не нашли. Его поиск продолжили сегодня утром, однако пока тщетно, отмечает ИА “Новости Приднестровья”.

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