В Дубоссарах поймали водителя “под кайфом”

В Дубоссарах поймали водителя “под кайфом”

Автоинспекторы в Дубоссарах остановили 35-летнего мужчину за рулём автомобиля Chrysler.

Проверяя документы, милиционеры обратили внимание на странное поведение гражданина. В ходе медицинского освидетельствования было установлено: за руль мужчина сел под воздействием наркотиков, пишет mvdpmr.org.

На сегодняшний день он отбывает уголовное наказание за неоднократное управление авто в состоянии опьянения. По решению суда его лишили водительских прав на 3 года и назначили исправительные работы сроком на 220 часов.

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