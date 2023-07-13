В Дубоссарах подросток получил травмы шлифовальной машиной

В Дубоссарах подросток получил травмы шлифовальной машиной

В Дубоссарах 14-летний парень получил травмы правой руки в результате облома диска угловой шлифовальной машины.

Как выяснилось, в доме, где он проживает, сосед помогал распилить деревянный плинтус. Когда подросток вошёл в помещение, в котором велись работы, фрагмент диска отскочил и повредил руку. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь в стационаре.

Мужчина, который работал машиной, был нетрезв. Это подтвердила экспертиза.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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