Пьяный вор заснул на месте преступления

0

На пульт охраны поступил тревожный сигнал с охраняемого торгового объекта в Дубоссарах.

Правоохранители прибыли за несколько минут на место происшествия. Окно и дверной замок были повреждены.

Войдя в продуктовый магазин, оперативники увидели сидящего на полу мужчину. Он был настолько пьян, что не оказал сопротивление при задержании, пишет mvdpmr.org.

Отрезвев в отделении, задержанный вспомнил, что был в гостях. Там выпивал. Как дошёл до магазина и зачем влез внутрь, пояснить не смог.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.